مراسل التغيير: سقوط صاروخ كاتيوشا داخل قاعدة “كي1” في كركوك

2020/02/13 | 23:17 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مراسل التغيير في كركوك بسقوط صاروخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية شمال غربي المحافظة.

وقال مراسل التغيير، إن صاروخ كاتيوشا سقط داخل قاعدة “كي وان” في الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، مضيفا أنه تم العثور على قاعدة واحدة تحمل إثني عشر صاروخا باتجاه القاعدة، والعثور على أحد عشر صاروخا لم تطلق في منطقة العمل الشعبي بالقرب من مقبرة المسيح، حيث تم إرسال فريق متخصص مع مفرزة “كي ناين” لإجراء اللازم.

ويشار الى أن القاعدة قد تعرضت لهجوم صاروخي في شهر كانون الأول الماضي أدى الى مقتل متعاقد أميركي.

هذا واتهمت واشنطن، الجماعات المرتبطة بإيران بتنفيذ الهجوم، وردت عليه بقصف معسكر تابع لكتائب حزب الله في القائم غربي الأنبار، أدى الى مقُتل وإصابة العشرات من منتسبيها.

كما نظمت الكتائب تظاهرات أمام السفارة الأميركية ببغداد حاولت خلالها اقتحام البوابة الأولى للسفارة، الأمر الذي ردت عليه واشنطن باستهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

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