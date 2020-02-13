باحثون أميركيون يقولون إنهم توصلوا إلى لقاح لفيروس كورونا بعد 3 ساعات من فك شفرته الجينية

2020/02/13 | 23:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات قالت إحدى مختبرات الدواء في الولايات المتحدة إنها ابتكرت لقاحا لفيروس كورونا المستجد بعد ثلاث ساعات فقط من الوصول إلى التسلسل الجيني للفيروس.علماء الأدوية في سان دييغو التابعين لمخبر “إينوفيو فارماسوتيكل” في ولاية بنسلفانيا، أكدوا أنهم استطاعوا … Readmore

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