الاعلام الامني يوضح تفاصيل الهجوم على كي وان

2020/02/13 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، توضيحاً بشأن تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة كيوان العشركية في كركوك.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون خسائر تذكر، والقوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين”.واضافت ان الوقات الامنية “عثرت على قاعدة للاطلاق وهي تحمل […]

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