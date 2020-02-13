2020/02/13 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : عن أسرار حياتها ومشوارها الفني..صفية العمري تتحدث (المستقلة) – منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية صفية العمري ، عن أسراراً من حياتها الخاصة ، بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية ، وأيضا عن اللقاءات الإعلامية.وتحدثت الفنانة المصرية ، عن بدايتها الفنية ، مؤكدة أنها كانت تحلم أن تصبح عازفة كمان ، وكان […]

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