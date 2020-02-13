مهاجمون أطلقوا صاروخاً على الامريكان في كركوك وتركوا وراءهم ١١ صاروخا

2020/02/13 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك (العراق)-(أ ف ب) – تعرضّت قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق لهجوم بصاروخ كاتيوشا الخميس، من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح، حسبما أفادت مصادر عراقية وأميركية.وأعلنت خلية الاعلام الأمني التابعة لغرفة العمليات المشتركة في القوات العراقية “سقوط صاروخ داخل قاعدة +كي وان+ في محافظة كركوك دون […]

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