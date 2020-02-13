2020/02/13 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، من مخطط للسفارة الامريكية هدفه اشاعة الفساد في ساحات التظاهر.وذكرت الكتلة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “تزداد حدة الحرب الناعمة على مجتمعنا العراقي الأصيل والتي يحاول أعداء العراق وبأساليب وشعارات تارةً باسم الحرية الشخصية وتارةً اخرى باسم الحقوق والمساواة تمزيق النسيج المجتمعي وتغير العادات والتقاليد وانهيار القيم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون النيابية تحذر من مخططات السفارة الامريكية يستهدف ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون النيابية تحذر من مخططات السفارة الامريكية يستهدف ساحات التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).