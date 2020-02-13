الشيوخ الأمريكي يقر مشروع يحد من صلاحيات ترامب

2020/02/13 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القرار الذي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب لإطلاق عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس وصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح القرار، فيما عارضه 45 عضوا.ويلزم القرار الذي قدمه الديمقراطي تيم كين، دونالد ترامب بـ “وقف جميع الأعمال العدائية ضد إيران” خلال 30 يوما.وبموجب القرار لن يكون بوسع […]

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