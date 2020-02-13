بشير الحداد يكشف حقيقة وجود نوايا لحل البرلمان تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/02/13 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ خاص

كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، الخميس، حقيقة وجود نوايا لحل مجلس النواب، تمهيداً لإ...





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