2020/02/13 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، استئناف مبادرة النقل المجاني لرواد شارع المتنبي في ايام الجمع والسبت.

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