سلة الوطني تخسر امام لبنان في إطار منافسات الجولة 3 بنتيجة 79 – 97

2020/02/13 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، أمام نظيره اللبناني في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك عبد الله في الأردن.واقيمت المباراة على قاعة الأمير حمزة، انتهت بفوز المنتخب اللبناني بنتيجة 97-79، ليتلقى منتخب اسود الرافدين ثاني خسارة له في البطولة.وكن المنتخب الوطني قد تغلب في مباراته الأولى على سوريا 63-60، أمس الأول، […]

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