2020/02/13 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقون النيابية تتهم السفارة الأمريكية بإشاعة الفساد ومظاهر الانحلال في ساحات التظاهر لتشويه صورتها وحرفها عن مسارها التصحيحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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