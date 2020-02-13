التسمية والأعراض الدقيقة لفيروس “كورونا”

2020/02/13 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام الماضية أصبح مرض الكورونا الشغل الشاغل للكثيرين، وذلك لأن هذا الفيروس الخطير يواصل إنتشاره بسرعة وبكثرة في جميع أنحاء العالم، ما يهدد صحّة عدد كبير من الناس.ما هي الأعراض التي تدّل على الإصابة بفيروس كورونا؟ عند الإصابة بفيروس الكورونا يعاني البعض من العلامات التي تكون مشابهة لأعراض المعاناة من الرشح والإنفلونزا، وذلك […]

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