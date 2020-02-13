عمليات بغداد تتوعد بالرد على استمرار رمي الرمان الهجومي على القوات الأمنية قرب ساحات التظاهر

2020/02/13 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قيادة عمليات بغداد، الخميس، المتظاهرين السلميين الى الالتزام بمكان التظاهرات المخصص بساحة التحرير، مؤكدة تعرض قواتها قرب الحاجز بين الخلاني والتحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين.وذكرت القيادة في بيان لها، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “في تطور خطير تعرضت قواتنا الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير […]

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