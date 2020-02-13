مديرية تربية الديوانية تصدر امرا بتكليف اكثر من 7 الاف محاضر في مدارس المحافظة

2020/02/13 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

اصدرت مديرية تربية الديوانية، الخميس، امرا بتكليف اكثر من 7 الاف محاضر في مدارس المحافظة.

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https://drive.google.com/file/d/1yrpdxP7QX22cLkBBZpT-M8RKkgFnPzoB/view

بغداد اليوم - السليمانية

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة حادث مروري غريب في محافظة السليمانية.

وتظهر الصورة الملتقطة للحادث المروري، الذي وقع في مدينة شهيداني سرجنار في السليمانية، سيارة حلقت في الهواء قبل أن تستقر على

بغداد اليوم-ذي قار

وجهت شرطة محافظة ذي قار، الخميس (13 شباط 2020)، بمتابعة الحالة الصحية للمحامي علي معارج الذي تعرض لمحاولة اغتيال، مشيرة الى تكثيف التحقيق للكشف عن المجرمين.

وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة محا

بغداد اليوم- خاص

أطلق ناشطون في محافظة البصرة، الخميس (13 شباط 2020)، من ما وصفوها بـ "صفقة بيع" تراث وهوية البصرة إلى مستثمر خليجي، بمساعدة سمسار عراقي.

وقال الناشطون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك صفقة لبيع تراث وهوية البص

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