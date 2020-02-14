صادقون تحذر من مخطط لإشاعة الفساد في ساحات التظاهر

2020/02/14 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة صادقون النيابية، اهمية التصدي لمحاولات التشويه للنساء العراقيات في ساحات التظاهر، فيما حذرت من مخطط لإشاعة الفساد ومظاهر الانحلال في ساحات التظاهر.

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