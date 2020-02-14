الفتح يحذر من تدخل ترامب شخصيا للتستر على نتائج التحقيق بشأن اغتيال القادة الشهداء

2020/02/14 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الخميس ، أن “ترامب سيتدخل بشكل شخصي للتستر على نتائج التحقيق بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس” والفريق قاسم سليماني.وقال البلداوي في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “ترامب سيتدخل شخصيا كما أمر بتنفيذ عملية اغتيال المهندس وسليماني للتستر على […]

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