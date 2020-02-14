واشنطن تُعلن مصادرة لـ /150/ صاروخاً إيرانياً في بحر العرب

2020/02/14 | 00:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق دائماً ما تقوم #إيران بتهريب وتوصيل معداتها وذخيرتها من الصواريخ والأسلحة إلى الدول التي تخضع تحت إرادتها، وتدين بالولاء لها، بكل الطرق، البريّة والبحرية، ضاربَةً القوانين […]

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