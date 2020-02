علماء يكتشفون خطر ارتفاع الحرارة “درجتين” على مستوى مياه المحيطات

2020/02/14 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت دراسة قام بها مجموعة من العلماء بأن “الارتفاع الشاذ في مستوى مياه المحيطات الذي حدث قبل 130 ألف سنة، كان جراء ذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية بسبب الاحتباس الحراري”.وكشفت مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، بأن “نتائج الدراسة التي أجراها فريق دولي من أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا وألمانيا […]

