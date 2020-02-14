باشراف فييرا …. افتتاح اكاديمية برتغالية في العراق

2020/02/14 | 00:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت اكاديمية نادي بوافيستا البرتغالي، افتتاح الاكاديمية في العاصمة بغداد.وتفتتح الاكاديمية يوم الاثنين المقبل بقيادة المدرب البرازيلي الشهير جورفان فييرا مقرها.وسيتم الافتتاح في العاصمة بغداد وذلك في شارع فلسطين في تمام الساعة الثانية ظهراً يذكر ان العراق شهد في الاونة الاخيرة افتتاح اكاديميات لاندية اوروبية منها اسبانيول وليجانيس وجلطة سراي.

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