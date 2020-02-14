متظاهرو التحرير يطالبون بحماية نساء تشرين ويحذرون من

2020/02/14 | 00:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر نشطاء ومتظاهرون في ساحة التحرير ، من مجازر وعمليات اختطاف وترويع وطعن بالسكاكين، بعد تغريدات اطلقها صالح محمد العراقي (السيد مقتدى الصدر ) ، على تويتر تدعو الى نزول اتباعه الى ساحة التحرير ،والخلاني واعتقال المناهضين لسيطرة القوات الامنية على ساحات التظاهر في الوثبة والخلاني امتدادا الى ساحة التحرير .ودعا متظاهر"السيد الصدر الى الثبات على موقف واحد " ، وقال " ارجوك سيد بروح ابوك الشهيد...انريد موقف ..انت يوم النة ويوم علينة ،ويوم قبعات ، ويوم انت ويانة عليهم ، وجانت عندك وزارات بكل الحكومات الي تنتقدها وسويت تظاهرات اصلاح وفشلت".اما لمياء (سافرة ) فتقول " ليس كل سافرة عاهرة يا سيدنا ..بغداد من الخمسينات متحضرة ولسنا بحكم اخوان المسلمين او قندهار لتفرض علينا الحجاب..من المعيب وصف خروج نساء العراق السافرات والمحجبات على انهن بحسب تغريدات العراقي اساءة للاسلام في العراق ..ليس كل من خرجن ببنتك ياوطن سافرات كان هناك 60 بالمئة محجبات ، واغليهن خريجات وامهات ومدرسات يربين اطفالكم واطفال العراق ".اما محمود الذي ما زال يتداوى من طعنة سكين اتباع الصدر فيقول، " دعوة الصدر الى معاونة القوات الامنية في اعتقال متظاهري الخلاني انقلاب صريح وواضح على الاحتجاجات..لن يجيّر الصدر تظاهرات تشرين لصالحه ..مستحيل ..انه يحلم ان نهدر دماء 700 شهيد ..على السيد الصدر الثبات على موقف "فدوة " اثبت على موقف واحد ..نريد موقفا ..يختار علاوي مكلفا لرئاسة الحكومة ويتظاهر معنا ..يطعننا اتباعه بالسكاكين ويقتل اخواننا المتظاهرين في المحافظات بالرصاص وينشد الاصلاح ".وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، انتقد تظاهرات بناتك ياوطن" وصثفها بانها تخرج عن اطار الاسلام لوجود سافرات واختلاط في ساحات التظاهر ودعا الى تظاهرة "فاطمية "تقديسا للسيدة فاطمة الزهراء غدا الجمعة لاثبات ان العراق اسلامي المعتقد والفكر .

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