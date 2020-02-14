القبض على أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في السليمانية

2020/02/14 | 00:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في المدينة.

وجاء في بيان لشرطة السليمانية اطلعت عليه شفق نيوز، ان مفارز مركز شرطة سرجنار وقسم شرطة النجدة اعتقلوا أربعة متهمين، هاجموا نادياً ليلياً واعتدوا بالضرب على عدد من الأشخاص.

وأشار الى انه وبعد ان تم ابلاغ شرطة نجدة السليمانية بأن أربعة اشخاص اقتحموا ناديا ليليا واعتدوا على عدد من الاشخاص واطلقوا النار، هرعت مفارز شرطة النجدة فوراً الى محل الحادث، مضيفا انه لاحقا وبالتنسيق مع مركز شرطة سرجنار قام المركز المذور بالقاء القبض على الاشخاص الاربعة الذين كانوا يستقلون سيارة ذات زجاج مظلل.

وأوضح البيان ان المتهمين وهم كل من (ع ج، من مواليد 1998) و(هـ أ وهو من مواليد 1979) و(ش أ تولد 1993) و(م ب تولد 1992) وهم الآن محجوزون بأمر القاضي استناداً الى المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.

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