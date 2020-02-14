2020/02/14 | 00:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الخميس، تفاصيل آخر لقاء جمعه مع القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، لافتا إلى أن الشهيد المهندس كان على درجة عالية من الإخلاص والوفاء.وقال نصر الله في حوار متلفز تابعه وكالة صدى الاعلام ، “انا تعرفت على الحاج ابو مهدي في بداية التسعينات بعد سنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصر الله يروي تفاصيل آخر لقاء مع القائد الشهيد المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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