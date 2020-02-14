مجلس الشيوخ ورغم أغلبيته الجمهورية يصوّت لصالح تقييد تحركات ترامب العسكرية ضد إيران

2020/02/14 | 00:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مهاجمة إيران عسكريا، وأيّد ثمانية من أعضاء حزبه الجمهوري القرار.وسبق أن أقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام … Readmore

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