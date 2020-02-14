سلة العراق تخسر امام لبنان ببطولة عبد الله الثاني

2020/02/14 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الوطني العراقي امام نظيره اللبناني ضمن بطولة كأس عبدالله الثاني التاسعة بكرة السلة المقامة حاليا في الاردن.

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