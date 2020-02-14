2020/02/14 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على برنامج عمل حكومة عبد العزيز جراد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الجزائري يصوت على برنامج حكومة عبد العزيز جراد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الجزائري يصوت على برنامج حكومة عبد العزيز جراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).