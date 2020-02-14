2020/02/14 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرزهم عادل إمام ويسرا ويوسف الشريف..تعرف على دراما رمضان 2020 (المستقلة) – منى شعلان/ يشهد الموسم الرمضانى القادم ، عودة بعض الفنانين الغائبين عن الدراما الرمضانية الأعوام الماضية هذا العام ، وأيضا من المنتظر عودة فناناتين من الزمن الجميل ، وبين الأعمال الدرامية والكوميدية والوطنية، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الأعمال المشاركة فى دراما […]

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