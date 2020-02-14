2020/02/14 | 01:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار فيروس "كورونا" الجديد بشكل سريع في مناطق عدة حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عنه الألف ضحية، تتزايد الأسئلة المحيرة حول هذا الفيروس القاتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن للحوامل نقل فيروس "كورونا" إلى الجنين؟) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن للحوامل نقل فيروس "كورونا" إلى الجنين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).