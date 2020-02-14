الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء دمشق

2020/02/14 | 01:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

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