جواد بولس - عندما بكت-عدالة- في المحكمة العليا الاسرائيلية

2020/02/14 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس عندما بكت "عدالة" في المحكمة العليا الاسرائيليةأجازت "محكمة العدل العليا" الاسرائيلية في التاسع من الشهر الجاري ترشيح النائبة هبة يزبك ضمن لائحة "القائمة المشتركة" الانتخابية في الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي، وذلك في قرار صاخب ولافت شارك في صياغته تسعة من أعضائها، حيث اصطف خمسة قضاة منهم لصالحها، في حين عارضهم أربعة، برزت من بينهم رئيسة المحكمة استر حايوت.تستحق تداعيات هذه القضي......

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