2020/02/14 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهضة المرأة تبدأ بثقافة العدل داخل البيت بقلم/ سارة السهيل لاشك ان تعليم المرأة في العصر الحديث قد أتاح لها فرص تشكيل وعيها وإدراكها بقيمة ذاتها ووفر لها فرص العمل لتحقيق قدر من الاستقلال المادي في مواجهة ما تكابده من تمييز اجتماعي وثقافي.وبالرغم من المكاسب الظاهرية التي حققتها المرأة في تولي العديد من المناصب […]

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