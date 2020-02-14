رونالدو ينقذ اليوفي من الخسارة امام ميلان بكاس ايطاليا

2020/02/14 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام مضيفه ميلان عندما أدرك له التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا على ملعب سان سيرو.

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