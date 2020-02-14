وضع حجر الأساس لمسرح بغداد وسط العاصمة

2020/02/14 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، حجر الأساس لمسرح بغداد الذي تتم عملية تشييده بالقرب من المسرح الوطني.

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