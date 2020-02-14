دلور ميقري - نادية لطفي؛ الوجه الجميل للفن/ 2

2020/02/14 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري مع نجاحها في الظهور كممثلة موهوبة منذ فيلمها الأول، ففي المقابل، بقيت نادية لطفي مواظبة على تأدية الدور الثاني في البطولة النسائية لعدد آخر من أعمالها السينمائية.أو على الأقل، أن نجمات غيرها شاركنها البطولة.كما في فيلم " السبع بنات " للمخرج عاطف سالم والمنتج عام 1961، وظهرت فيه مع سعاد حسني وزيزي البدراوي.كذلك في نفس العام، فيلم " لا تطفئ الشمس "، مع مجموعة كبيرة من النجوم؛ فاتن حمامة، ليلى طاه......

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