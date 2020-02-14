2020/02/14 | 02:34 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ انطلقت من إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 02:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ انطلقت من إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ انطلقت من إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).