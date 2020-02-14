2020/02/14 | 03:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) ووزارة النقل الكندية، إن شركة تسلا استدعت 15 ألف سيارة من طراز أكس ذات الدفع الرباعي بسبب خلل في براغي الألمنيوم التي تربط أدوات توجيه الطاقة الكهربائية التي تساعد المحرك في علبة التروس، مما قد يسبب تقليل أو فقدان المساعدة الكاملة في توجيه عجلة القيادة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدعاء 15 ألف سيارة تسلا لخلل في مقود التحكم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدعاء 15 ألف سيارة تسلا لخلل في مقود التحكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).