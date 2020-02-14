برشلونة يبحث عن بديل ديمبلي في مايوركا

2020/02/14 | 04:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع نادي برشلونة الإسباني، مهاجم جديد على قائمة اهتماماته، تمهيدًا لحسم صفقة هجومية، لتعويض غياب الفرنسي عثمان ديمبلي.

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