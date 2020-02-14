2020/02/14 | 04:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق؟ المستقلة / يميل بعض الأشخاص إلى تناول الموز عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، على معدة فارغة، لاعتقادهم أن محتواه من السكريات، سوف يساعد على مد أجسامهم بالطاقة اللازمة، لأداء المهام اليومية دون الشعر بالتعب، فهل تناول الموز على الريق مفيد للصحة العامة أم مضر؟ “الكونسلتو” يستعرض في […]

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