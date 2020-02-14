2020/02/14 | 04:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تنفي التخطيط لعقد لقاء مع إسرائيل المستقلة /نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وجود خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، مؤكدا على الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.وقال الأمير فيصل إن السعودية ليس لها أي علاقة بإسرائيل، مشيرا إلى أن لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل […]

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