شادي الشيخ أول من وظف وسائل التواصل الاجتماعي بعلم الأسنان الحديث

2020/02/14 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتفاخ القدمين هو أحد الأعراض الشائعة بين الكثير من الناس، قد ينتج ذلك بسبب الوذمة، الحمل والولادة، الأدوية او غيرها من العوامل، وإن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في الجلوس أو الوقوف هم في خطر تطوير تورم الكاحلين او كفات الأقدام.يظهر انتفاخ القدمين بالإرتباط مع عامل آخر ولذلك فقد يترافق بالألم، […]

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