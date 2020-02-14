مكافحة الإرهاب: داعش حاول تفجير المظاهرات

2020/02/14 | 05:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال مدير عام استخبارات مكافحة الإرهاب العراقي ورئيس خلية الصقور الاستخبارية، أبو علي البصري، إن “خلية الصقور تمكنت من إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات”.وأضاف أن الهدف من هذه المخططات الإرهابية هو إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي لحصد المزيد من الأرواح البريئة وتدمير الاقتصاد […]

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