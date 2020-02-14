بالصور.. الصواريخ المعدة للاطلاق على قاعدة امريكية في كركوك

2020/02/14 | 05:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، عن العثور على منصة الصواريخ المعدة للاطلاق على قاعدة K1 في كركوك....

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