نائب عراقي يكشف تدخل ترامب بالتستر على نتائج تحقيق اغتيال المهندس وسليماني

2020/02/14 | 06:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس ، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيتدخل بشكل شخصي للتستر على نتائج التحقيق بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد...

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