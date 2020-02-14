روحاني: ايران قد تنهار قريبا

2020/02/14 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حذر الرئيس حسن روحاني من “انهيار” ايران وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة.وقال في خطاب ألقاه أمام الآلاف في ساحة “آزادي” وسط العاصمة طهران، ان هناك حالة عدم الاستقرار، إذا تم إجراء الانتخابات بطريقة “أحادية”، ونبه إلى مغبة حصول “ثورة” وشيكة إذا لم يستطع الإيرانيون أن يصوتوا في انتخابات “سليمة وحرة”.[…]

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