2020/02/14 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق....

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