ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1380 وفاة في الصين

2020/02/14 | 08:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروسكورونا الجديد إلى 1380 شخصا، فيما تجاوزت الإصابات 63 ألف حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان "حتى منتصف ليل 12 شباط، تلقت لجنة شؤون الصحة، معلومات من 31 مقاطعة عن إصابة 63 ألفا و851 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها عشرة آلاف و204 حالات صحية حرجة، ووفاة 1380 شخصا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت سلطات إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 116 والمصابين إلى ما يقارب 52 ألف حالة.

وسجلت الصين يوم الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة 59 ألفاً و804 حالة في 31 مقاطعة وشفاء 5911 شخصا ووفاة 1367.

هذا وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الحالي أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99% من الحالات في الصين.

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