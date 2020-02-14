الصحة العالمية تحذر: ثلثا سكان الأرض مهددون بفيروس كورونا

2020/02/14 | 08:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذر الخبير في منظمة الصحة العالمية، إيرا لونجيني، من أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد تطال ثلثي سكان الأرض.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، قوله إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات.

وبين أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من ان انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس كورونا بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".

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