النداء الاشتراكي - [مراجعة] فيلم “طفيلي” يلقي الضوء على الاستغلال الرأسمالي

2020/02/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النداء_الاشتراكي فيلم “طفيلي”، للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون، تصوير بارع لوحشية الرأسمالية.يأخذ الفيلم شكل كوميديا​-;-​-;-قاتمة، تم تصويره بدمج عناصر الإثارة والرعب.إنه يروي قصة أسرة كيم، التي تعيش في قبو صغير في حي فقير في سيول وتصارع من أجل البقاء من خلال العمل في عدد من الأشغال المؤقتة ذات الأجر السيء.تظهر اللقطة الافتتاحية للفيلم الصراع اليومي الذي تخوضه أسرة كيم، المؤلفة من الأب كيم كي تا......

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