الحزب الشيوعي الكردستاني - الرابع عشر من شباط يوم لتجديد العهد

2020/02/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الكردستاني في14 من شباط من كل عام، نقف نحن الشيوعيون ، العراقيون والكردستانيون معا، بكل إجلال وإحترام ، وإيدينا فوق صدورنا خاشعين على قائمة شرف تضحيات شهدائنا، ومستوى تضحياتهم بارواحهم ، ننحني إجلالا لعوائلهم ونجدد عهدنا لهم ولابناء شعبنا لمواصلة النضال على طريقهم بكل ما أوتي لنا من قوة وعزيمة، مؤكدين في الوقت ذاته على ان دمائهم وتضحياتهم لا تذهب هدرأ، مصممين على العمل بكل إراده وعزيمة لتحقيق أهدافهم وطم......

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