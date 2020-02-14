شاهد ماذا وجد مواطن عراقي عندما فتح باب منزله؟

2020/02/14 | 08:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجىء مواطن من ناحية حاج عمران، الخميس، بتراكم الثلوج عند قيامه بفتح باب منزله في المنطقة الحدودية التابعة لمحافظة اربيل شمال العراق....

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