مقتل مسؤول في الاستخبارات الإيرانية بهجوم مسلح

2020/02/14 | 09:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، في وقت متأخر من يوم الخميس، مقتل مسؤول في وزارة الاستخبارات إثر هجوم مسلح.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الأمن بمدينة ”عنبر آباد“ محمود رئيسي قوله إن ”الضابط برتبة ملازم أول حميد رياحي نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني بالمدينة، لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في قرية مختار آباد التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان“.

وأضاف محمود رئيسي أن قوات الأمن بدأت بالبحث عن القاتل.ولم يوضح ”رئيسي“ متى وقعت الحادثة.

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